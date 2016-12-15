欧洲汇市：英镑/美元跌至1.25，关注英国央行政策会议和零售销售数据

“在更多坚挺数据以及退欧后经济展现出韧性的背景下，看看英国央行会给出什么样的展望，这会很有趣，”LMAX分析师在晨报中写道。

“过去几天市场在冲击1.2800阻力位时出现了大幅修正。若日线收在1.2300下方，将会带来立即的下行压力。”

本周通胀率和薪资数据双双小幅高于预期，零售销售数据被认为也将会录得5.9%的强劲年度升幅。这巩固了经济似乎抵挡住退欧初步冲击的态势。

英国财政大臣在访问东京时表示，日本金融企业表达了对于英国能否获得进入欧洲金融市场“通行证”的担忧，并且担心能否在当地聘雇到高技能的人才。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周四将会提出3月之前启动退欧谈判的计画最新状况，而欧盟其他国家则将作出协商的相关安排。 (完)

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