欧洲汇市：英镑/美元跌至1.25，关注英国央行政策会议和零售销售数据

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
“在更多坚挺数据以及退欧后经济展现出韧性的背景下，看看英国央行会给出什么样的展望，这会很有趣，”LMAX分析师在晨报中写道。
“过去几天市场在冲击1.2800阻力位时出现了大幅修正。若日线收在1.2300下方，将会带来立即的下行压力。”
本周通胀率和薪资数据双双小幅高于预期，零售销售数据被认为也将会录得5.9%的强劲年度升幅。这巩固了经济似乎抵挡住退欧初步冲击的态势。
英国财政大臣在访问东京时表示，日本金融企业表达了对于英国能否获得进入欧洲金融市场“通行证”的担忧，并且担心能否在当地聘雇到高技能的人才。
英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周四将会提出3月之前启动退欧谈判的计画最新状况，而欧盟其他国家则将作出协商的相关安排。 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/王洋; 审校 白云/高琦)
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