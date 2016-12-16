台湾股市：连续第三日微收跌，下周台指期结算有助撑在高档震荡整理

路透台北12月15日 - 台湾股市周五连续第三日微收跌。分析师表示，短线台股涨多略 见获利了结卖需，惟回档幅度有限料续维持高档震荡整理格局，下周三(21日)台指期结算也 有望撑在高档结算。 台湾加权股价指数 收跌0.36%，至9,326.78点；今日成交初值 为773. 67亿台币，上交易日修正后为719.04亿。 “外资都去休假过耶诞节，所以没量，内资也缩手。”元大投顾市场研究部经理薛舜日 说。 他并称，近期台股屡探波段新高，居高思危心态较显浓厚，不过目前月线趋势往上，短 线大盘仍维持高档整理，加以台指期将在下周三结算，外资在台指期净多单仍高达7.2万口 ，因此预期撑在现有高档区间结算的可能性较高。 日盛投顾协理钟国忠也指出，耶诞节将至，外资多放假不愿增加持股部位，令台股续量 缩整理，且大盘已连三度测试9,400点没有成功，恐造成后续上档的压力，而下周台指期结 算将有助于大盘撑在高档盘整。 分析师预估，下周台股主要区间暂看在9,200-9,450点。 本地时间13:51，主要亚洲股市涨多跌少，其中日股 涨0.72%、韩股 涨0. 25%，中国沪综指 则涨0.12%，MSCI亚太明晟指数 跌0.03%。(完)