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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 17:52 BJT

《全球汇市》美元指数冲上14年高点，受美联储2017年升息前景拉抬

欧元兑美元触及21个月低点1.0468，接近2015年低点1.0457，后者是2003年以来的最低
水准。
    
    挪威克朗兑欧元 上涨0.6%至8.9715克朗，挪威央行之前小幅上调了对2019
年的利率预估。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0500  1.0535  -0.33  -3.31  1.0860
    美元/日圆            117.76  117.03  +0.62  -2.11  120.30
    欧元/日圆         123.64  123.29  +0.28  -5.23  130.47
    美元/瑞郎            1.0238  1.0202  +0.35  +2.20  1.0018
    英镑/美元            1.2522  1.2563  -0.33 -15.04  1.4738
    美元/加元            1.3289  1.3279  +0.08  -3.97  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9228  6.9249  -0.03  +5.40  6.5680
    澳元/美元            0.7408  0.7402  +0.08  +1.83  0.7275
    新西兰元/美元        0.7085  0.7116  -0.44  +3.81  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0753  1.0744  +0.08  -1.22  1.0886
    欧元/英镑         0.8382  0.8381  +0.01 +13.78  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7475  9.7529  -0.06  +6.29  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5620  8.5735  -0.13  -3.14  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/李爽/刘秀红/孙茉莉/汪红英；审校 白云/王兴亚/于春红/张明钧)

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