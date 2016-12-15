香港个股：哈尔滨银行拟境外发行最多8,000万股优先股，募资80亿元人民币

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月15日 - 中国城市商业银行--哈尔滨银行 周四称，拟境外发行不超过8,000万股优先股，募资最多80亿元人民币等值金额，以补充其他一级资本。
据公告，本次发行将采取非公开方式，在监管机构核准后，按照相关程序一次或分次发行。境外优先股每股票面金额为100元，无到期日亦不设限售期，发行对象不超过200名合格投资者。
哈尔滨银行有权在某些特定事件发生时将境外优先股全部或部分强制转换成H股。有关计划须经股东会批准，以及监管机构核准或备案，方可作实。
此前另一家城商行徽商银行 亦落实发行8.88亿美元非累积永续境外优先股，股息率为5.5%。 中国股份制银行民生银行 总值14.39亿美元（约99亿元人民币）境外优先股的年息率为4.95%。
哈尔滨银行周四收跌0.43%，报2.3港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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