国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元/日圆：已经成功突破115.60水准，并收在此价位之上，若能守住，则暗示有进一步涨至120.00的潜力。若跌破115.60则暗示将拉回至114.00。
欧元/英镑：欧元持续尝试突破200日均线切入位0.8290英镑，该价位仍是关键支撑。需要见到汇价回升突破0.8480，英镑才会趋稳。
英镑/美元：上档持续受阻于100日均线切入位1.2760，风险在于可能下跌至位于1.2460的趋势线支撑，此一趋势线自10月低点延伸而来。唯有跌破1.2300美元，才有可能重返1.2100区域附近的近期低点。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0494 1.0535 -0.39 -3.37 1.0860
美元/日圆 117.93 117.03 +0.77 -1.97 120.30
欧元/日圆 123.77 123.29 +0.39 -5.14 130.47
美元/瑞郎 1.0248 1.0202 +0.45 +2.30 1.0018
英镑/美元 1.2516 1.2563 -0.37 -15.08 1.4738
美元/加元 1.3303 1.3279 +0.18 -3.87 1.3839
美元/离岸人民币 6.9285 6.9249 +0.05 +5.49 6.5680
澳元/美元 0.7399 0.7402 -0.04 +1.70 0.7275
新西兰元/美元 0.7078 0.7116 -0.53 +3.71 0.6825
欧元/瑞郎 1.0755 1.0744 +0.10 -1.20 1.0886
欧元/英镑 0.8383 0.8381 +0.02 +13.79 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.7527 9.7529 -0.00 +6.35 9.1705
美元/挪威克朗 8.5634 8.5735 -0.12 -3.13 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/张明钧; 审校 高琦/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。