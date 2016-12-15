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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 18:15 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

美元/日圆：已经成功突破115.60水准，并收在此价位之上，若能守住，则暗示有进一步涨至120.00的潜力。若跌破115.60则暗示将拉回至114.00。

欧元/英镑：欧元持续尝试突破200日均线切入位0.8290英镑，该价位仍是关键支撑。需要见到汇价回升突破0.8480，英镑才会趋稳。

英镑/美元：上档持续受阻于100日均线切入位1.2760，风险在于可能下跌至位于1.2460的趋势线支撑，此一趋势线自10月低点延伸而来。唯有跌破1.2300美元，才有可能重返1.2100区域附近的近期低点。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0494 1.0535 -0.39 -3.37 1.0860

美元/日圆 117.93 117.03 +0.77 -1.97 120.30

欧元/日圆 123.77 123.29 +0.39 -5.14 130.47

美元/瑞郎 1.0248 1.0202 +0.45 +2.30 1.0018

英镑/美元 1.2516 1.2563 -0.37 -15.08 1.4738

美元/加元 1.3303 1.3279 +0.18 -3.87 1.3839

美元/离岸人民币 6.9285 6.9249 +0.05 +5.49 6.5680

澳元/美元 0.7399 0.7402 -0.04 +1.70 0.7275

新西兰元/美元 0.7078 0.7116 -0.53 +3.71 0.6825

欧元/瑞郎 1.0755 1.0744 +0.10 -1.20 1.0886

欧元/英镑 0.8383 0.8381 +0.02 +13.79 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.7527 9.7529 -0.00 +6.35 9.1705

美元/挪威克朗 8.5634 8.5735 -0.12 -3.13 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/张明钧; 审校 高琦/于春红)

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