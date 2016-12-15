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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 18:12 BJT

亚洲橡胶：东京期胶涨至三年高位，因投机者继续买入

自9月底以来TOCOM期胶已累计涨逾70%，追随沪胶走势。

上海5月主力期胶合约 收低140元，报每吨20,015元人民币，不过仍距离2014年1月以来最高点不远。

交易商称：“我认为涨的有点过了，不过实在不好预测市场走向，因中国投机客正纷纷涌入上海和东京橡胶市场。”

新加坡SICOM近月1月合约 报每公斤204.2美分，跌10.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/孙茉莉； 审校 白云)

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