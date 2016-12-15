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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 18:29 BJT

东南亚股市：受美联储升息暗示打压多数收低，电信类股重创新加坡股市

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.50    -3.95   -1.12   +5.01   332.82
    新加坡                     2930.77   -23.29   -0.79   +1.67  2882.73
    马来西亚                  1636.99    -6.30   -0.38   -3.28  1692.51
    泰国                      1519.65    -1.60   -0.11  +17.98  1288.02
    印尼                      5254.36    -8.46   -0.16  +14.40  4593.01
    菲律宾                     6855.31   -73.03   -1.05   -1.39  6952.08
    越南                        665.92     0.78   +0.12  +15.01   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王兴亚/李爽  审校 白云/艾茂林)

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