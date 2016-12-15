国际油市：库存下降推高亚洲柴油现货价差

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月15日 - 行业消息人士表示，库存下跌周四推动柴油价差上涨，对于航煤的需求仍然强劲。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示，12月14日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存较前一周下降12%，至逾五个月低点1,195.5万桶。
数据显示，对孟加拉、马来西亚、文莱的柴油出口较前一周增长，而从韩国和沙特的柴油进口则暂停，助长了库存的下滑。
一位行业消息人士称，将柴油从东方运往西方的套利窗口打开，可能会吸引韩国的船货。
交易员表示，来自北亚的航煤需求预计强劲，因冷冬提振对取暖燃料煤油的需求，而接近年底全球航空客运活动也可能升温。
日本石油联盟会长周四表示，12月该国煤油需求可能同比增长近10%。
一位船运经纪人称，煤油需求的增长可能也会提振中程油轮的运费率。
油市分析机构BMI Research表示，到2015年全球航煤消费量可能会增长11.6%至716.8万桶/日，因中美两国的航空客运、货运前景靓丽。
不过BMI表示，全球化遇到瓶颈，且中东地区的增长放缓，预计会对航煤的需求构成压力。
中国国家统计局周四发布数据显示，该国11月柴油产出同比增长0.6%至1,527万吨。
新加坡现货市场上，有五笔柴油交易达成，一笔航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 汪红英)
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