国际油市：库存下降推高亚洲柴油现货价差

路透新加坡12月15日 - 行业消息人士表示，库存下跌周四推动柴油价差上涨，对于航煤的需求仍然强劲。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示，12月14日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存较前一周下降12%，至逾五个月低点1,195.5万桶。

数据显示，对孟加拉、马来西亚、文莱的柴油出口较前一周增长，而从韩国和沙特的柴油进口则暂停，助长了库存的下滑。

一位行业消息人士称，将柴油从东方运往西方的套利窗口打开，可能会吸引韩国的船货。

交易员表示，来自北亚的航煤需求预计强劲，因冷冬提振对取暖燃料煤油的需求，而接近年底全球航空客运活动也可能升温。

日本石油联盟会长周四表示，12月该国煤油需求可能同比增长近10%。

一位船运经纪人称，煤油需求的增长可能也会提振中程油轮的运费率。

油市分析机构BMI Research表示，到2015年全球航煤消费量可能会增长11.6%至716.8万桶/日，因中美两国的航空客运、货运前景靓丽。

不过BMI表示，全球化遇到瓶颈，且中东地区的增长放缓，预计会对航煤的需求构成压力。

中国国家统计局周四发布数据显示，该国11月柴油产出同比增长0.6%至1,527万吨。

新加坡现货市场上，有五笔柴油交易达成，一笔航煤交易。(完)

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