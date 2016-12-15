马来西亚期市：棕榈油期货收涨1.9%，因马币走弱和供给吃紧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡12月15日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至四年半高位，连续第三日上涨，得益于马币下滑和供给吃紧。
上周棕榈油曾连跌三日，从四年高位回落，不过本周的涨势接近收复了所有这些跌幅。
指标2月棕榈油期货 收高1.9%，报每吨3,185马币(713美元)，创下逾一个月最大单日涨幅。
盘中棕榈油一度触及3,193马币的2012年5月16日以来高点。
成交量为56,259口，高于2015年日均成交量44,600口。
“棕榈油上涨主要是因为马币下滑，”一位吉隆坡的交易员说，并表示技术性买盘也支撑市场。
马币兑美元中午时下跌0.4%至4.4620，创两周最低。
马币的跌势是因为美元指数 在美联储隔夜宣布加息后飙升至近14年高位。
另一位交易员说，市场供给紧张也助长了升势，每到年底棕榈油产出通常会下滑。
芝加哥期货交易所(CBOT)-1月豆油合约 上涨0.7%，大连5月豆油合约 则上涨0.5%。
大连5月棕榈油合约 飙升2.2%。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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