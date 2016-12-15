国际油市：亚洲380-cst燃料油价差走强，新加坡库存下降

路透新加坡12月15日 - 亚洲380-cst燃料油逆价差市场结构周四全线走阔，此前新加坡陆上燃料油库存下降，助推了多头人气。

12月14日当周新加坡陆上燃料油库存连续第四周下降，下降148.3万桶至2,072万桶，或310万吨。

“地区需求稳定，西方套利船货到岸量也持稳，不过一直都不够，因俄罗斯和拉美的出口减少，”一位在新加坡的燃料油交易员说。

“出口缺乏是因为机构性变化，这是库存不能增加的原因。”

一些交易员下修了12月抵达亚洲的西方套利船货预估数量，从550-590万吨下修至大约500万吨，因来自于黑海和鹿特丹的船货拖延。

供给料减少的前景也帮助提振燃料油的裂解价差。180-cst燃料油1月较迪拜原油的裂解价差贴水缩窄至每桶1.28美元，缩窄了0.69美元，创下11月30日以来最窄的贴水。

中国国家统计局周四公布的数据显示，11月燃料油产出同比增长9.1%至201万吨。

新加坡现货市场有一笔燃料油成交。(完)

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