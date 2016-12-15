欧洲已公布经济指标--2016/12/15

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.5 r +0.7 f +2.3 r 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 r -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 +0.6% p +0.2% f +0.8 p 英国 11月 +0.2 +0.1 +1.2 德国 11月 +0.1 f +0.2 f +0.8 f 法国(HICP) 11月 持平 f 持平 f +0.7 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f +0.2 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 +0.8 +0.1 r -0.4 英国 11月 持平 u +0.7 ur +2.3 u 德国 10月 +0.7 -0.2 -0.4 法国 10月 +0.8 +0.1 -- 意大利 10月 -0.1 持平 r -0.6 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 9.8 9.9 r 英国 8-10月 4.8 4.9 德国 11月 6.0 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 10月 11.6 11.7 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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