国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，得益于即期需求改善

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月15日 - 亚洲石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK升至12月份高位每吨66.88美元，与此同时1月下半月与2月下半月之间的正价差连续第二日保持在每吨1.50美元，反映出短期前景稍有改善。
交易员表示，亚洲对于1月下半月石脑油需求的改善，可能帮助清理一部分在12月和1月积累的过剩套利供给。
周二，1月下半月/2月下半月之间的正价差报每吨2.25美元。
正价差反映出库存充足，即期交割的价格低于远期价格。
不过交易员表示，随着来自印度的供给继续稳步到来，过剩库存的清理可能会有限。
官方数据显示，12月14日止当周新加坡轻质馏分油库存下降10.6万桶至三周低点1,198万桶。
当前的库存水平仅仅比前一周低1%，但比上年同期高7.2%。
新加坡现货市场上有三笔石脑油交易达成，没有汽油交易。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。