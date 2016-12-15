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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 22:17 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，得益于即期需求改善

路透新加坡12月15日 - 亚洲石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK升至12月份高位每吨66.88美元，与此同时1月下半月与2月下半月之间的正价差连续第二日保持在每吨1.50美元，反映出短期前景稍有改善。

交易员表示，亚洲对于1月下半月石脑油需求的改善，可能帮助清理一部分在12月和1月积累的过剩套利供给。

周二，1月下半月/2月下半月之间的正价差报每吨2.25美元。

正价差反映出库存充足，即期交割的价格低于远期价格。

不过交易员表示，随着来自印度的供给继续稳步到来，过剩库存的清理可能会有限。

官方数据显示，12月14日止当周新加坡轻质馏分油库存下降10.6万桶至三周低点1,198万桶。

当前的库存水平仅仅比前一周低1%，但比上年同期高7.2%。

新加坡现货市场上有三笔石脑油交易达成，没有汽油交易。(完) 　　

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