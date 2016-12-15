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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 23:17 BJT

亚洲橡胶：12月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

    合约         日盘    成交量   晚盘    成交量
    * 12月      283.0      69    280.0       21
    *  1月      284.0      95    280.4       25
    *  2月      282.4      98    279.3       16 
    *  3月      282.0     335    277.0       46 
    *  4月      281.7   2,469    278.0      225 
    *  5月      282.2  11,272    279.0    1,862

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
      
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        

 (编译 母红；审校 利棣儿)

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