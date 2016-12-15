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货币新闻 | 2016年 12月 16日 星期五 01:07 BJT

表格：美国11月大豆压榨量降至1.60752亿蒲式耳－NOPA

路透12月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨
及加工数据如下:
    
                          2016年11月   2016年10月   2015年11月
    压榨量(1,000蒲式耳)     160,752    164,641    156,134
    豆粕出口量(短吨)     　 804,332    562,180    848,441
    豆粕产量(短吨)        3,766,462  3,840,864  3,688,885
    出粕率(磅/蒲式耳)         46.86      46.66      47.25
    豆油产量(百万磅)       1,855.97   1,911.92   1,801.65
    出油率(磅/蒲式耳)         11.55      11.61      11.54
    豆油库存(1,000磅)     1,338,641  1,343,069  1,476,989(完)   
 
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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