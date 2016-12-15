表格：美国11月大豆压榨量降至1.60752亿蒲式耳－NOPA

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨 及加工数据如下: 2016年11月 2016年10月 2015年11月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,752 164,641 156,134 豆粕出口量(短吨) 804,332 562,180 848,441 豆粕产量(短吨) 3,766,462 3,840,864 3,688,885 出粕率(磅/蒲式耳) 46.86 46.66 47.25 豆油产量(百万磅) 1,855.97 1,911.92 1,801.65 出油率(磅/蒲式耳) 11.55 11.61 11.54 豆油库存(1,000磅) 1,338,641 1,343,069 1,476,989(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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