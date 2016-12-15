金属期市：期铜持稳，但美元上涨和库存带来压力

* 美联储暗示明年加快升息，燃点美元走坚

* LME铜库存跳涨

路透伦敦12月15日 - 期铜周四持稳，在早盘下跌后反弹，美元上涨，以及铜库存上升令投资者对需求力度和供应收紧的预期存疑，拖累期铜早盘下跌。

伦敦金属交易所指标期铜 收高0.2%，报每吨5,732美元。期铜在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。

美元兑一篮子货币急升至14年来最高水准，因周三美联储升息25个基点，并暗示明年可能进行三次加息，较其9月会议的预期多一次。

“美元上涨，市场有一些谨慎情绪，损及股市和其他风险资产，”SP Angel分析师John Meyer说。

“我对铜市的长期前景持合理乐观的态度，因为未来没有任何新的大型项目投运，且增加供应的生产成本高于目前的价格。”

不过，短期而言，市场将观望LME认可仓库的铜库存增加情况，自12月8日来，铜库存已上升近40%，至29.53万吨。

增加的铜库存大部份在韩国，台湾和马来西亚仓库。交易商表示，很多铜来自中国。

中国需求坚挺，预料将在明年支撑铜价，不过价格可能难以进一步上涨。

“如果价格要延续目前涨势，我们希望看到更多减产，库存水准不断下跌，以及生产中断的情况增加，今年生产中断的情况异常的少，”INTL FCStone 分析师Edward Meir说。