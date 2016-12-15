金属期市：期铜持稳，但美元上涨和库存带来压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 美联储暗示明年加快升息，燃点美元走坚
* LME铜库存跳涨
路透伦敦12月15日 - 期铜周四持稳，在早盘下跌后反弹，美元上涨，以及铜库存上升令投资者对需求力度和供应收紧的预期存疑，拖累期铜早盘下跌。
伦敦金属交易所指标期铜 收高0.2%，报每吨5,732美元。期铜在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。
美元兑一篮子货币急升至14年来最高水准，因周三美联储升息25个基点，并暗示明年可能进行三次加息，较其9月会议的预期多一次。
“美元上涨，市场有一些谨慎情绪，损及股市和其他风险资产，”SP Angel分析师John Meyer说。
“我对铜市的长期前景持合理乐观的态度，因为未来没有任何新的大型项目投运，且增加供应的生产成本高于目前的价格。”
不过，短期而言，市场将观望LME认可仓库的铜库存增加情况，自12月8日来，铜库存已上升近40%，至29.53万吨。
增加的铜库存大部份在韩国，台湾和马来西亚仓库。交易商表示，很多铜来自中国。
中国需求坚挺，预料将在明年支撑铜价，不过价格可能难以进一步上涨。
“如果价格要延续目前涨势，我们希望看到更多减产，库存水准不断下跌，以及生产中断的情况增加，今年生产中断的情况异常的少，”INTL FCStone 分析师Edward Meir说。
三个月期铝 下跌0.6%，报1,736美元。期锌 上涨0.2%，报2,815美元。期铅 上扬1.5%，报2,350美元。期锡 升0.6%，报21,225美元。期镍 跌0.9%，报11,320美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。