纽约期市：期糖从六个半月低位反弹，可可结束短暂涨势

路透纽约/伦敦12月15日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四大幅上涨，在寻获支撑位后从六个半月低位反弹，但涨势料短暂。可可在四个交易日内首次下跌。

阿拉比卡咖啡价格也下滑，此前美联储发表鹰派的政策声明，引发美元 升至14年高位，使美元计价的商品相对更昂贵。

3月原糖期货 收涨0.53美分，或2.9%，报每磅18.56美分，盘中跌至6月2日以来最低的17.84美分。

原糖由跌转升，交易商表示，原因是技术形态疲弱，促使基金在过去三日结清多头头寸，从而拖累原糖价格累计下跌逾6%，今日出现修正。原糖在略低于50%费波纳奇回档技术位的水准寻获支撑，该处是向去年9月低位回撤的水准。

“但技术图表显示，可能有进一步下行压力，”Futures Price Group副总裁Jack Scoville说。

“需求少于预期，未来几个月产量可能增加，主要是巴西，是主要的负面因素。”

3月白糖期货 收涨12.50美元，或2.6%，报每吨498.20美元，盘中触及6月2日来最低484美元。

纽约可可下跌，结束过去三日从上周触及的三年半低位反弹的势态，因英镑兑美元 下跌对市场带来压力，且全球供应充足使市场保持偏空基调。

3月纽约可可 收低73美元，或3.2%，报每吨2,242美元。3月伦敦可可 收跌6英镑，或0.3%，报每吨1,823英镑。

3月罗布斯塔咖啡 收高3美元，或0.2%，报每吨2,056美元。3月阿拉比卡咖啡 收跌1.95美分，或1.4%，报每磅1.422美元。(完)

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