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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          88.85    -2.34    -2.57   3995880
    京东                25.77    -1.18    -4.38   9720849
    新浪              66.74    -1.59    -2.33    845193
    搜狐              35.32    -0.96    -2.65    356197
    网易             213.33    -4.16    -1.91    859969
    百度             165.78    -4.05    -2.38   2030276
    
    台湾
    台湾积体电路       30.16    +0.29    +0.97   1213752
    联电                1.83    +0.04    +2.23    271770
    日月光              5.29    +0.10    +1.93    194078
    矽品精密           7.47    +0.14    +1.91    143905
    和信超媒体         2.83    +0.03    +1.07     19907
    友达                3.67    +0.09    +2.51    193976
    中华电信           32.48    -0.03    -0.09     65794
    台湾国际航电      49.50    +0.61    +1.25   1374298
    
    香港
    中国移动           52.78    -0.06    -0.11    185934
    中国联通           11.81    -0.18    -1.50     67208
    中国电信           47.39    -0.19    -0.40      7641
    中芯国际            6.42    -0.05    -0.77     21910
    电讯盈科         5.59    -0.09    -1.58       627
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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