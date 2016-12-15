《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 88.85 -2.34 -2.57 3995880 京东 25.77 -1.18 -4.38 9720849 新浪 66.74 -1.59 -2.33 845193 搜狐 35.32 -0.96 -2.65 356197 网易 213.33 -4.16 -1.91 859969 百度 165.78 -4.05 -2.38 2030276 台湾 台湾积体电路 30.16 +0.29 +0.97 1213752 联电 1.83 +0.04 +2.23 271770 日月光 5.29 +0.10 +1.93 194078 矽品精密 7.47 +0.14 +1.91 143905 和信超媒体 2.83 +0.03 +1.07 19907 友达 3.67 +0.09 +2.51 193976 中华电信 32.48 -0.03 -0.09 65794 台湾国际航电 49.50 +0.61 +1.25 1374298 香港 中国移动 52.78 -0.06 -0.11 185934 中国联通 11.81 -0.18 -1.50 67208 中国电信 47.39 -0.19 -0.40 7641 中芯国际 6.42 -0.05 -0.77 21910 电讯盈科 5.59 -0.09 -1.58 627 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。