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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 07:43 BJT

金砖国家：12月15日股汇市收盘纵览

路透12月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月15日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.62%，报858.65点。

中国股市：沪综指续收跌创近一个半月新低，美国升息令A股承压

中国汇市：人民币缩量收跌创八年半新低，因FED加息并暗示升息提速

香港股市：恒指收在四个月低点，因美联储收紧货币政策

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.32%，报58,396.163点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 盘中最多跌2%，跌幅超过拉美其他货币，因美联储暗示明年加息次数将超过预期，可能促使资金撤离新兴市场。雷亚尔终场收报3.3703/13，上日收报3.3314/32。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌2.01%，报43,165.26点；大盘综合指数 收盘下跌2.02%，报49,691.31点。本地黄金类股承压，因随着现货金跌至逾10个月低位，黄金类股指数重挫8.6%。

南非汇市：兰特下跌，此前美联储升息

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印度股市：收低，医药类股下跌构成拖累，而且美联储暗示明年加息速度快预期，激发对美元流出新兴市场的担忧，市场信心因此受损。BSE指数 收盘下跌0.31%，报26,519.07点；NSE指数 收盘下跌0.35%，报8,153.6点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.83，上日收报67.43.

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.94%，报1,138.07点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.37%，报595.9点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.57%，报61.7475；卢布兑欧元 升值1.55%，报64.25。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)

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