全球贵金属：12月15日SPDR黄金持仓下降0.84%，或7.11吨

路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 称，周四其黄金持仓量下降0.84%至842.33吨，周三为849.44吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,310,383.89盎司降至 27,081,645.32盎司。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 龚芳)