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市场报道 | 2016年 12月 16日 星期五 06:41 BJT

全球贵金属：12月15日SPDR黄金持仓下降0.84%，或7.11吨

路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周四其黄金持仓量下降0.84%至842.33吨，周三为849.44吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从27,310,383.89盎司降至
27,081,645.32盎司。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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