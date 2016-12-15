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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 06:59 BJT

全球金融：日本10月份超越中国，成为美国公债最大持有者--数据

路透纽约12月15日 - 美国财政部周四公布的数据显示，日本10月近两年来首次超过中国，成为美国公债的最大持有人。

日本当月持有美国公债1.131万亿(兆)美元，而中国的持有量则下降至1.115万亿美元，降幅约为410亿美元。中国一直在动用外汇储备，出售 美国公债，以支持人民币。

数据还显示，外国投资者在10月购买了94亿美元长期美国资产，9月为卖出648亿美元。包括短期证券在内，海外投资者在10月买进188亿美元，9月则大笔卖出1,544亿美元。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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