全球金融：日本10月份超越中国，成为美国公债最大持有者--数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月15日 - 美国财政部周四公布的数据显示，日本10月近两年来首次超过中国，成为美国公债的最大持有人。
日本当月持有美国公债1.131万亿(兆)美元，而中国的持有量则下降至1.115万亿美元，降幅约为410亿美元。中国一直在动用外汇储备，出售 美国公债，以支持人民币。
数据还显示，外国投资者在10月购买了94亿美元长期美国资产，9月为卖出648亿美元。包括短期证券在内，海外投资者在10月买进188亿美元，9月则大笔卖出1,544亿美元。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。