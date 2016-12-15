加拿大股市：金融股领涨下收升，但金矿股下跌

路透多伦多12月15日 - 加拿大指标股指周四上涨，受惠于金融股走扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息并维持进一步升息的强硬论调，此举令加拿大金矿商承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高21.13点，或0.14%，报15,218.31点。同时，美股持续在纪录水准附近徘徊，因投资者认为美联储的利率前景，表明对经济有信心。

Nicola Wealth Management投资组合主管Ben Jang表示，“只要消费仍保持稳健及薪资呈现上扬，美国经济应该仍会相当强劲。”

“一般来说，股市可以轻易吸收利率升至某个点。”

金融股上涨0.8%，因债券收益率延续美国大选以来的升势。较高的收益率降低了保险公司负债的价值，并增加了银行的净利差。

能源股上涨0.5%，油价几无变动，此前能源股在震荡交易中曾跌至一周最低水准。

加股十大类股有六大类股上涨。上日大盘创下一个月来最大单日跌幅。

包括贵金属和基本金属的材料股下跌2.2%，Barrick Gold Corp 下挫4.4%至18.68加元。Yamana Gold Inc 则跌5.9%至3.51加元。(完)