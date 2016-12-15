日本金融：收益率大涨，当局紧急检查银行的利率风险管控--消息人士

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
自特朗普上月赢得美国总统选举之后，美国指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨了将近一倍，达到2.6%左右。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三时隔一年后升息，也刺激收益率上行。特朗普承诺要大量增加支出和减税。
在美债的带动下，日本指标10年期公债收益率 也由负转正。这让承诺要把指标收益率维持在零左右的日本央行面临考验。美国与日本收益率之差扩大，推动美元兑日圆升至2月以来的最高点。
一名资深FSA官员表示，FSA首先关注那些外国债券获利降幅最大的银行，但决定检查几乎所有的大约100家地区性银行。
国际清算银行(BIS)周日表示，美国上月大选结果令人震惊，导致债券收益率大幅上扬，虽然金融市场对此表现出相当强的韧性，但未来不确动性仍高，意味着市场的调整很难一帆风顺。
金融厅下属的监督局、检查局与总务企画局参与了检查活动。一名官员表示，当前的收益率变动“可能是多年一遇的剧变”。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。