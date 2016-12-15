日本金融：收益率大涨，当局紧急检查银行的利率风险管控--消息人士

自特朗普上月赢得美国总统选举之后，美国指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨了将近一倍，达到2.6%左右。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三时隔一年后升息，也刺激收益率上行。特朗普承诺要大量增加支出和减税。

在美债的带动下，日本指标10年期公债收益率 也由负转正。这让承诺要把指标收益率维持在零左右的日本央行面临考验。美国与日本收益率之差扩大，推动美元兑日圆升至2月以来的最高点。

一名资深FSA官员表示，FSA首先关注那些外国债券获利降幅最大的银行，但决定检查几乎所有的大约100家地区性银行。

国际清算银行(BIS)周日表示，美国上月大选结果令人震惊，导致债券收益率大幅上扬，虽然金融市场对此表现出相当强的韧性，但未来不确动性仍高，意味着市场的调整很难一帆风顺。

金融厅下属的监督局、检查局与总务企画局参与了检查活动。一名官员表示，当前的收益率变动“可能是多年一遇的剧变”。(完)