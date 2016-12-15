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市场报道 | 2016年 12月 16日 星期五 07:51 BJT

****欧洲经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值
    
    12月12日当周
    
    12月16日(五)
    0745 法国企业景气指数                          12月          103       103
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)              10月           --  顺差7.78
               全球贸易收支(亿欧元)                               --  顺差36.7
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)      10月      顺差290   顺差265
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  11月终值      -0.1%     +0.2%
                                   (较上年同期)                +0.6%     +0.6%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                    -0.2%     +0.1%
                               (较上年同期)                    +0.8%     +0.7%
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值           12月          负5       负3
    
    
    12月19日当周
    
    12月19日(一)
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                   12月        110.6     110.4
                    现况指数                                   115.9     115.6
                    预期指数                                   105.6     105.5
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)              第三季           --     +1.0%
               薪资(较上年同期)                                   --     +0.9%
    
    12月20日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      11月           -- 顺差26.78
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月        +0.1%     +0.7%
                            (较上年同期)                       -0.2%     -0.4%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)          10月           --   盈余298
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --   盈余253
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --       530
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值             12月           --      正26
    
    12月21日(三)
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月           --     +0.8%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                    11月           --     +0.1%
                       (较上年同期)                               --     +0.6%
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)          11月           --     43.01
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      -- 盈余34.13
    1500 欧元区消费者信心指数                  12月初值        负6.0     负6.1
    
    12月22-23日
     --  法国国内生产总值(GDP)(较前季)       第三季终值           --      -0.1%
    
    12月22日(四)
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)        10月           --      -6.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      +2.6%
               工业销售(经季节调整，较前月)        10月           --      -4.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      -0.3%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)          10月           --      -0.6%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --      -1.4%
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            11月           --   顺差38.5
    
    12月23日(五)
    0700 德国GfK消费者信心指数                      1月          9.9        9.8
    0745 法国消费者支出(较前月)                    11月           --      +0.9%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                       12月           --      102.2
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　第三季 　　     --      +0.5%
                          (较上年同期)                            --      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                     第三季　　　    --　　　+0.9%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　  -- 　　 -1.6%
    0930 英国经常帐收支(亿英镑)                   第三季 　       --  赤字259.2
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)

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