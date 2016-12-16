《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7599 港元 ) 美国股市周四上扬，道琼工业指数 收高59.71点，或0.3%，至19,852.24点，银行股领涨，昨日美 国联邦储备理事会(FED/美联储)近十年来第二次升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 130.410 -0.86 13732 10.120 0.99 中国铝业 10.520 -3.13 4595 3.265 0.16 中国移动 52.780 -0.11 185934 81.914 0.14 中国人寿 13.280 -2.28 84552 20.610 -0.43 中石油 76.100 0.96 19920 5.905 -0.08 中石化 73.210 -0.53 17960 5.681 -0.16 汇丰控股 41.390 -0.29 2618335 64.236 0.37 中电信 47.390 -0.40 7641 3.677 0.20 中国联通 11.810 -1.50 67208 9.164 -0.49 兖州煤业 7.280 -0.41 1552 5.649 -0.01 华能国际 24.620 0.00 12799 4.776 -0.50 南方航空 26.590 -0.78 4840 4.127 0.90 东方航空 21.500 -1.51 12203 3.337 -1.57 中芯国际 6.420 -0.77 21910 0.996 -3.26 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。