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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月16日

路透12月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7599
港元 )
    
    美国股市周四上扬，道琼工业指数 收高59.71点，或0.3%，至19,852.24点，银行股领涨，昨日美
国联邦储备理事会(FED/美联储)近十年来第二次升息。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              130.410     -0.86       13732       10.120      0.99
 中国铝业                            10.520      -3.13       4595        3.265       0.16
 中国移动                            52.780      -0.11       185934      81.914      0.14
 中国人寿                            13.280      -2.28       84552       20.610      -0.43
 中石油                              76.100      0.96        19920       5.905       -0.08
 中石化                              73.210      -0.53       17960       5.681       -0.16
 汇丰控股                            41.390      -0.29       2618335     64.236      0.37
 中电信                              47.390      -0.40       7641        3.677       0.20
 中国联通                            11.810      -1.50       67208       9.164       -0.49
 兖州煤业                            7.280       -0.41       1552        5.649       -0.01
 华能国际                            24.620      0.00        12799       4.776       -0.50
 南方航空                            26.590      -0.78       4840        4.127       0.90
 东方航空                            21.500      -1.51       12203       3.337       -1.57
 中芯国际                            6.420       -0.77       21910       0.996       -3.26
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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