《中国报摘》--中国证券报12月16日

* 头版头条:

--中国债市恐慌情绪正在蔓延，金融机构谈债色变。记者获悉，有银行开始考虑下一阶段暂停委外业务。整体来说，目前赎回仍处可控状态。多位公募基金人士表示，如果赎回愈演愈烈，风险可能加大。此外，利率上升将推升各类金融资产的收益率，在“滚雪球”效应的作用下，仅依靠市场纠错可能导致纠错成本过高。

* 其他:

--中国证监会上市部副主任曹勇表示，证监会目前正在持续推进新的上市公司治理准则修订工作，并将通过行政监管，结合行业自律和公司自身努力，解决监事会制度“形至而神不至”的问题。

--目前，养老金入市的准备工作紧锣密鼓地进行，“先头部队”将于年底挺进，2017年市场将逐步见证养老金渐进入市的效果；另一方面，保险业负债端仍有望取得正增长，但资产端在企稳预期下承受潜在压力。

--Wind统计数据显示，截至12月15日，共有34家通信类上市公司公布了2016年业绩预告。其中，23家预喜，10家预减，1家不确定。梳理发现，上市公司在新技术上的研发投入使产品竞争力增强、并购企业纳入合并范围等因素，成为扮靓业绩的重要因素。

--大连万达集团、中集集团、董明珠、北京燕赵汇金国际投资公司、江苏京东邦能投资管理有限公司，与珠海银隆签署增资协议，拟共同增资30亿元，获得珠海银隆22.39%的股权。从珠海银隆人士处获悉，格力电器终止收购后，珠海银隆拟自己登陆资本市场。业内人士表示，上述增资入股可看作是一次Pro-IPO投资。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 杨淑祯)