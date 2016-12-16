《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--美国升息影响债券价格波动，金管会统计，银行、寿险约有4兆台币债券放在交易及备供项下，恐影响损益及净值。由于今年大部分新购债券放入无活络市场项下，价格波动不影响损益，也不影响净值，光无活络项下的资产就近8兆台币，今年前九月就增逾8,300亿台币。
--当冲交易税拟降至千分之1.5，有望在农历年前上路。立委证实，财政部长许虞哲、金管会主会李瑞仓已端出两版本当冲降税方案，考虑将当冲证交税降为千分之1.5或千分之二。多数立委倾向支持前者，预期将推出税率减半、实施一年后检讨版本，修正案可望赶在农历年前拍板。
*经济日报：
--一家台资金融机构负责人说，不少台资银行近来都发现，许多台商与台湾民众正想方设法赶着要在年底前将资金转移至大陆境外。这么做的主要原因还不是人民币持续走贬，而是传出明年起，台商个人在大陆的所有金融帐户加总余额只要超过600万人民币就会被清查。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。