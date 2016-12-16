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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 08:24 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月16日

*工商时报：

--美国升息影响债券价格波动，金管会统计，银行、寿险约有4兆台币债券放在交易及备供项下，恐影响损益及净值。由于今年大部分新购债券放入无活络市场项下，价格波动不影响损益，也不影响净值，光无活络项下的资产就近8兆台币，今年前九月就增逾8,300亿台币。

--当冲交易税拟降至千分之1.5，有望在农历年前上路。立委证实，财政部长许虞哲、金管会主会李瑞仓已端出两版本当冲降税方案，考虑将当冲证交税降为千分之1.5或千分之二。多数立委倾向支持前者，预期将推出税率减半、实施一年后检讨版本，修正案可望赶在农历年前拍板。

*经济日报：

--一家台资金融机构负责人说，不少台资银行近来都发现，许多台商与台湾民众正想方设法赶着要在年底前将资金转移至大陆境外。这么做的主要原因还不是人民币持续走贬，而是传出明年起，台商个人在大陆的所有金融帐户加总余额只要超过600万人民币就会被清查。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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