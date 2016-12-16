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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报12月16日

**头版头条**

--美汇惊见103，美债息见2.6厘，环球股汇债市大震荡。美国加息步伐较预期＂鹰＂，欧亚市场忧走资，港汇一度跌穿7.76，创逾四个月新低。投资界预期，港股难有显着反弹，短线下试200天线，即21,700点。

**其他**

--近月股价节节向上的汇控 ，回购额度已达目标上限95%，以汇控月内日均用3亿港元买货计，最快今晚伦敦时段将用尽。证券界预期汇控2017年回购金额介乎25亿至75亿美元，但相信下一轮回购要在2月底公布全年业绩时才一并宣布。

--澳洲赌王James Packer正计划逐步撤离澳门，并将旗下Crown Resorts持有新濠博亚 其中约13%的股权，售予何猷龙控股的新濠 ，涉约92亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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