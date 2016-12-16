《香港报摘》--经济日报12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--美汇惊见103，美债息见2.6厘，环球股汇债市大震荡。美国加息步伐较预期＂鹰＂，欧亚市场忧走资，港汇一度跌穿7.76，创逾四个月新低。投资界预期，港股难有显着反弹，短线下试200天线，即21,700点。
**其他**
--近月股价节节向上的汇控 ，回购额度已达目标上限95%，以汇控月内日均用3亿港元买货计，最快今晚伦敦时段将用尽。证券界预期汇控2017年回购金额介乎25亿至75亿美元，但相信下一轮回购要在2月底公布全年业绩时才一并宣布。
--澳洲赌王James Packer正计划逐步撤离澳门，并将旗下Crown Resorts持有新濠博亚 其中约13%的股权，售予何猷龙控股的新濠 ，涉约92亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。