中国保险：限制机构激进投资，下调险资入市比例--保监会

路透北京12月16日 - 中国保监会副主席陈文辉日前接受采访时透露，保监会近期将出台相关措施限制个别保险机构激进投资问题，明确重大股票投资新增部分资金应使用自有资金，且对于重大股票投资行为，须向保监会备案。

证券时报援引陈文辉的话报导称，保监会还计划将权益类资产占保险公司总资产比例从40%下调至30%，将单一股票投资占保险公司总资产比例从10%下调至5%。

“把去年股市异常波动时放宽的投资比例收回来，防止部分激进型保险机构‘钻空子’。”陈文辉说，将明确禁止保险机构与非保险一致行动人共同收购上市公司，明确保险公司重大股票投资新增部分资金应使用自有资金，不得使用保险资金。

此外，为发挥股东之间的监督制衡作用，保监会还将审慎研究保险公司单一股东持股比例上限，如考虑从51%进一步降低至1/3以下。

陈文辉指出，个别保险机构集中举牌、跨领域跨境并购，投资激进，少数公司虚假出资和虚假增资追求快速扩张触碰到监管底线。

他并表示，规范的公司治理是防范风险的治本之策，重点要管好“人”和“钱”；“人”就是股东，要加强股东准入监管，对股东资质提出要求，探索建立职业经理人评价制度；“钱”就是资金来源，要对股东资金来源进行穿透式管理，严防虚假注资。

报导援引的数据显示，截至10月末，保险资金投资股票1.2万亿元人民币，其中蓝筹股占60%以上，分散投资和财务投资占80%以上，行业平均偿付能力充足率远高于100%，具有较强的风险吸收能力。

**股权投资仍是方向**

对于将去年股灾期间执行的险资40%的入市比例下调到30%，会否导致占A股流通市值6.7%的保险资金撤出的问题，报导援引多家多家保险机构表示，近期并未大额卖出，年底之前也不会大额卖出。

一位保险公司资产部门人士表示，新增保费和到期资金给投资端带来了配置压力，保险公司当前更多考虑的是寻找市场错杀的股票买入。

数据亦显示，目前保险资金仓位整体不高，远没有达到监管规定的上限，即便调低入市比例，对于保险投资的影响也并不大。

去年股市大调整期间，保监会对于符合一定条件的保险公司，经备案后投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%；投资权益类资产的余额占上季度末总资产比例达到30%的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。