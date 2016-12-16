《全球汇市》美元接近14年高位，因美联储暗示还有更多升息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0417 1.0412 +0.05 -4.08 1.0860 美元/日圆 118.09 118.16 -0.06 -1.84 120.30 欧元/日圆 123.02 123.04 -0.02 -5.71 130.47 美元/瑞郎 1.0296 1.0298 -0.02 +2.78 1.0018 英镑/美元 1.2405 1.2415 -0.08 -15.83 1.4738 美元/加元 1.3330 1.3334 -0.03 -3.68 1.3839 美元/离岸人民币 6.9327 6.9314 +0.02 +5.55 6.5680 澳元/美元 0.7358 0.7355 +0.04 +1.14 0.7275 新西兰元/美元 0.7035 0.7036 -0.01 +3.08 0.6825 澳元/日圆 86.920 86.930 -0.01 -0.80 87.620 新西兰元/日圆 83.110 83.170 -0.07 +1.38 81.980 英镑/日圆 146.51 146.74 -0.16 -17.33 177.22 澳元/新西兰元 1.0455 1.0443 +0.11 -1.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/王琛/张涛/侯雪苹；审校 杜明霞/戴素萍/王颖/李爽/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。