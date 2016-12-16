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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 08:54 BJT

《全球汇市》美元接近14年高位，因美联储暗示还有更多升息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0417  1.0412  +0.05  -4.08  1.0860
    美元/日圆            118.09  118.16  -0.06  -1.84  120.30
    欧元/日圆         123.02  123.04  -0.02  -5.71  130.47
    美元/瑞郎            1.0296  1.0298  -0.02  +2.78  1.0018
    英镑/美元            1.2405  1.2415  -0.08 -15.83  1.4738
    美元/加元            1.3330  1.3334  -0.03  -3.68  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9327  6.9314  +0.02  +5.55  6.5680
    澳元/美元            0.7358  0.7355  +0.04  +1.14  0.7275
    新西兰元/美元        0.7035  0.7036  -0.01  +3.08  0.6825
    澳元/日圆         86.920  86.930  -0.01  -0.80  87.620
    新西兰元/日圆     83.110  83.170  -0.07  +1.38  81.980
    英镑/日圆         146.51  146.74  -0.16 -17.33  177.22
    澳元/新西兰元     1.0455  1.0443  +0.11  -1.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/王琛/张涛/侯雪苹；审校 杜明霞/戴素萍/王颖/李爽/龚芳)

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