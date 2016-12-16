英国经济：11月企业信心回升，为公投退欧来次高水准--调查

路透伦敦12月16日 - 周五调查显示，11月英国企业对经济的看法变得更为乐观，尽管企业信心不若英国6月公投退欧前的水平。

调查机构YouGov和智库Centre for Economic and Business Research(CEBR)表示，企业信心触及英国公投退欧以来的次高水准。

该针对500位高层主管的调查显示，对来年的资本投资计划“明显增加”。

CEBR主管Scott Corfe表示，“迄今，在面对英国经济上和政治上动荡的六个月，企业正证明相当具有韧性。”

“虽然有许多预测人士认为明年经济增长将会放缓，但这些机构本身有相对不错的展望，且准备好在未来12个月进行投资，”他表示。