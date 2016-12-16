《香港报摘》--信报12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--美国联储局一如所料加息四分一厘，同时把明年加息预期由两次调高至三次，比市场预期进取。纵使美国已先后两次加息共半厘，本港银行仍未跟随，滙丰、恒生 及中银香港 昨宣布，最优惠利率（P）维持不变，保留在目前5厘水平，同时，港元储蓄存款利率亦没有变动。有分析认为，目前最优惠利率与1个月拆息息差甚大，最优惠利率暂不会上调。
**其他**
--法国巴黎银行大中华区经济师陈兴动预计，内地不会发生房地产泡沫爆破或传统债务危机，但人民币贬值压力增加无可避免；他认为，明年是人民币在未来五年最后的贬值机会，相信人民币可从2018年下半年起重拾升轨。
--香港电讯 董事总经理艾维朗向商务及经济发展局局长苏锦梁，以及通讯事务管理局主席何沛谦发出公开信，作出多项批评，指之前政府2G牌照续牌的谘询文件肤浅，并没有向市民清楚解释政府的建议会对消费者造成负面影响；没有采取足够行动向市场释出更多频谱供应；本港电讯政策落后海外等。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。