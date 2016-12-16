《香港报摘》--信报12月16日

**头版头条**

--美国联储局一如所料加息四分一厘，同时把明年加息预期由两次调高至三次，比市场预期进取。纵使美国已先后两次加息共半厘，本港银行仍未跟随，滙丰、恒生 及中银香港 昨宣布，最优惠利率（P）维持不变，保留在目前5厘水平，同时，港元储蓄存款利率亦没有变动。有分析认为，目前最优惠利率与1个月拆息息差甚大，最优惠利率暂不会上调。

**其他**

--法国巴黎银行大中华区经济师陈兴动预计，内地不会发生房地产泡沫爆破或传统债务危机，但人民币贬值压力增加无可避免；他认为，明年是人民币在未来五年最后的贬值机会，相信人民币可从2018年下半年起重拾升轨。

--香港电讯 董事总经理艾维朗向商务及经济发展局局长苏锦梁，以及通讯事务管理局主席何沛谦发出公开信，作出多项批评，指之前政府2G牌照续牌的谘询文件肤浅，并没有向市民清楚解释政府的建议会对消费者造成负面影响；没有采取足够行动向市场释出更多频谱供应；本港电讯政策落后海外等。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘