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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 08:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缓步向上，下周将测试119-120？

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* 美元/日圆隔夜触及118.66，之后曾再度试着上冲但无功而返

* 汇价在那之后回落，但仅止于117.80，并从该处缓步向上

* 有一些周末前的需求，市场日圆仓位仍然没那么偏空

* 美国公债收益率高企形成支撑，10年期美债收益率报2.6%，两年期美债收益率最新报2.591%

* 技术支撑位始于小时图中上升的一目均衡基准线位置117.88，日本买盘在117.80

* 118.50-119.00有一些卖单，据称在119.00有期权障碍，上方有停止单。

(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)

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