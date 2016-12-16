《汇市简讯》美元/日圆缓步向上，下周将测试119-120？

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆隔夜触及118.66，之后曾再度试着上冲但无功而返
* 汇价在那之后回落，但仅止于117.80，并从该处缓步向上
* 有一些周末前的需求，市场日圆仓位仍然没那么偏空
* 美国公债收益率高企形成支撑，10年期美债收益率报2.6%，两年期美债收益率最新报2.591%
* 技术支撑位始于小时图中上升的一目均衡基准线位置117.88，日本买盘在117.80
* 118.50-119.00有一些卖单，据称在119.00有期权障碍，上方有停止单。
(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。