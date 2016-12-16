《中国报摘》--其他报纸重要消息12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--皖维高新 正式启动定增发行工作，拟募资不超过20.04亿元人民币，用于10万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目。这两个项目实施后，公司总产能将达到35万吨/年，成为国内最大PVA生产基地。
--中国机器人产业联盟首次发布灌装机器人等三项团体标准后，产业联盟副会长宋晓刚透露，联盟将继续制定、发布一系列团体标准，国家也将发布机器人产业白皮书和机器人标准体系框架。
**证券时报**
--据统计，今年以来，江苏省新增上市公司44家，融资额267.41亿元。其中，境内新增36家，数量居全国第二，占全国同期IPO的比例为17.8%；境内首发融资额229.74亿元，第一次成为全国第一，约占全国首发融资额的16.9%。
**每日经济新闻**
--据悉，华南基金公司收到证监局下发的《关于加强货币市场基金监管工作的通知》，上海地区基金公司亦表示近日证监局通过电话提醒关注货币基金风险。
**人民日报**
--人民时评文章认为，应正视美联储加息的影响。短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面。只有中国经济增长速度保持平稳，才能让国内外投资者有信心，经济形势好，人民币汇率维持稳定才有资本。
--国家统计局发布数据显示，11月，全国餐饮收入3,342亿元，同比增长10.1%；限额以上单位餐饮收入851亿元，同比增长4.9%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。