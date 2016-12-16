中国央企：负责人经营业绩差异化考核办法出炉，为薪酬分配主要依据--国资委

路透北京12月16日 - 中国国资委周四发布央企负责人经营业绩考核办法，明确对中央企业的差异化考核标准，实施分类考核，考核结果作为企业负责人薪酬分配的主要依据。国资委则依据年度和任期经营业绩考核结果对企业负责人实施奖惩。

国资委网站刊登的新闻稿称，企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。基本年薪是企业负责人的年度基本收入；绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度经营业绩考核结果并结合绩效年薪调节系数确定；任期激励收入根据任期经营业绩考核结果，在不超过企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定。

办法明确，对主业处于充分竞争行业和领域的商业类企业，重点考核企业经济效益、资本回报水平和市场竞争能力，引导企业提高资本运营效率，提升价值创造力。鼓励企业积极承担社会责任。

办法明确，对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类企业，在保证合理回报和国有资本保值增值的基础上，加强对服务国家战略、保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业以及完成重大专项任务情况的考核。

明确承担国家安全、行业共性技术或国家重大专项任务完成情况较差的企业，无特殊客观原因的，在业绩考核中予以扣分或降级处理。

此外，对公益类企业，坚持经济效益和社会效益相结合，把社会效益放在首位，重点考核产品服务质量、成本控制、营运效率和保障能力。提出对社会效益指标引入第三方评价，评价结果较差的企业，根据具体情况，在业绩考核中予以扣分或降级处理。（完）

更多细节，请点选国资委网站 here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)