《香港报摘》--其他报纸重要消息12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--遭证监会勒令停牌逾一年的汉能薄膜发电 ，昨突然宣布获多名已离任董事及现任高层行使购股权，共涉资逾1,600万港元，发行近1亿股新股。公司年报资料，该批购股权大部分为一批于五年前发行、原定今日到期的购股权，有证券业人士估计，此举或反映购股权持有人认为汉能仍有望复牌。
**苹果日报**
--领展 招标出售的五个商场及停车场昨日中午截标，市场反应一般，料只收约20份标书。不少投资者只入标一个商场，惟独近期积极扫货的邓成波踊跃入标，出价竞投三个商场。
--地政总署公布，恒基地产 北角京华道14至30号前亚洲冻仓项目拟建商厦，于10月正式完成补地价，金额为22.19亿港元，每平方尺楼面补地价逾6,700港元。
**星岛日报**
--长实地产 执行董事赵国雄称，等区政府明年换届、美国利率抽升，预期明年上半年香港楼价维持平稳，但下半年则视乎新一届政府的房策走向、以及外围政治经济形势而定。
**文汇报**
--宏利资产管理亚洲区(日本除外) 股票投资部首席投资总监陈致洲表示，虽然港股于数年前已成为外资的＂提款机＂，不过亚洲的国际企业估值普遍较美国同类企业吸引，故仍然看好亚洲市场。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。