《香港报摘》--其他报纸重要消息12月16日

**明报**

--遭证监会勒令停牌逾一年的汉能薄膜发电 ，昨突然宣布获多名已离任董事及现任高层行使购股权，共涉资逾1,600万港元，发行近1亿股新股。公司年报资料，该批购股权大部分为一批于五年前发行、原定今日到期的购股权，有证券业人士估计，此举或反映购股权持有人认为汉能仍有望复牌。

**苹果日报**

--领展 招标出售的五个商场及停车场昨日中午截标，市场反应一般，料只收约20份标书。不少投资者只入标一个商场，惟独近期积极扫货的邓成波踊跃入标，出价竞投三个商场。

--地政总署公布，恒基地产 北角京华道14至30号前亚洲冻仓项目拟建商厦，于10月正式完成补地价，金额为22.19亿港元，每平方尺楼面补地价逾6,700港元。

**星岛日报**

--长实地产 执行董事赵国雄称，等区政府明年换届、美国利率抽升，预期明年上半年香港楼价维持平稳，但下半年则视乎新一届政府的房策走向、以及外围政治经济形势而定。

**文汇报**

--宏利资产管理亚洲区(日本除外) 股票投资部首席投资总监陈致洲表示，虽然港股于数年前已成为外资的＂提款机＂，不过亚洲的国际企业估值普遍较美国同类企业吸引，故仍然看好亚洲市场。（完）

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