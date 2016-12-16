《汇市简讯》欧元/美元再次大跌后处于盘整模式

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 技术面明显跌破1.05之后，欧元/美元隔夜跌穿1.0400
* 之后呈现反弹，现在处于整固模式
* 目前为止回升最高至1.0431，在1.0400有买盘，从1.0430开始有卖单
* 期权到期再度施加一些影响，在1.0400的到期期权规模有15.5亿欧元
* 1.0405-25另有6.70亿欧元到期期权，上方在1.0500有30亿欧元
* 下方也有庞大的到期期权--在1.0360/75有4.02亿欧元、在1.0350有21亿欧元、在1.0300有14亿欧元。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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