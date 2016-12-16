《汇市简讯》欧元/美元再次大跌后处于盘整模式

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* 技术面明显跌破1.05之后，欧元/美元隔夜跌穿1.0400

* 之后呈现反弹，现在处于整固模式

* 目前为止回升最高至1.0431，在1.0400有买盘，从1.0430开始有卖单

* 期权到期再度施加一些影响，在1.0400的到期期权规模有15.5亿欧元

* 1.0405-25另有6.70亿欧元到期期权，上方在1.0500有30亿欧元