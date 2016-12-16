港报财经评论：加息步伐增，港股有压力--经济日报12月16日

加息步伐增，港股有压力/ 林瑞芬

美联储政策稍稍转鹰派，港股被震。恒指昨跌1.8%，收报22059；国指跌2.34%，收报9479，大市成交额808亿元。

12月尚余不足十个交易日，大市会否为息魔大袭。技术上，恒指宜看紧200天綫（现近21800），而国指200天綫约在9153，如无大意外，年结料国指托稳于200天綫的机会较高。

回说美联储周三的决议，加息乃意料之中，加息四分之一厘，联邦基金利率区间提升至0.5%至0.75%，是去年12月以来另一次加息。不过，联储局将明年加息次数预测，由两次调高至三次，称未来加息步伐加快，将长期联邦基金利率预期由2.9厘上调至3厘，这令市场对未来的货币政策收紧预期提升。明年美息上调会加快成点，会否又再上调加息次数预测，恐怕是明年对港股构成的最大不明朗因素。

从本次美联储发布会中，主席耶伦所披露，部分官员改变了对2017年加息的预期，的确也有官员考虑了财政政策的改变而定。由此启示，明年美国的加息步伐快慢将成加特朗普财政的新政因素。如果特朗普实施大规模刺激经济的财政政策，明年美息上调次数将不止三次；其次，是美国劳工市场的活跃度；三来，要密切留意特朗普在能源政策上的新政。特朗普曾承诺上任首日即削能源业规管，周二最新提名了亲俄的埃克森美孚行政总裁蒂勒森出任国务卿，市场有分析预期美俄或为共同利益扭转近年低企的油价趋势，油价或有一波的中期回升，从而刺激环球通胀，通胀快升还是慢升，也是联储局考虑加息次数的重要参考因素。

加息预期升温，美国周三的国债普遍抽升，十年期债息已升越2.5厘水平，两年期债息就高升近1.27厘。除美国国债债息上升，昨日内地国债也遇重击，早市十年及五年国债期货跌停，重击原因还有其他方面的，如市传有券商的债券交易违约，这已引起央妈关注，央行加大公开市场投放力度，以稳定市场情绪。

总的来说，中、美国债息率抽升，不利股市走势，尤其息率敏感股。见中、港地产股昨均跌，如万科企业（02202）跌1.9%、华润置地（01109）跌1.9%、中国海外（00688）跌1.85 %、长实地产（01113）跌2.4%、新世界发展（00017）跌2.8%、新地（00016）跌2.4%等。预期息率上升，公用股、REITs的吸引力就被拉低，中电（00002）、电能实业（00006）、领展房产基金（00823）也跌0.7%至4%不等，难当跌市避风港了！

内地资金紧张，股市亦同步跟随海外下挫。上证昨收3117，跌0.73%，考验升轨3100左右的支持，如有闪失，下一个支持为近月密集支持位近3000水平。

11月社会融资规模增量为17,400亿元（人民币．下同），市场预期11,000亿元，前值8,963亿元。内地11月贷款和社融大幅上涨，远超前值和预期，不过，不具备可持续性。首先，11月份数据中，房贷占比仍高，是因为房地产调控政策对地产信贷规模影响是有滞后性。考虑到11月房地产销售大幅回落，投资增速4个月来首次环比回落，预计未来相关贷款增速放缓。二来，11月份数据显示社融大超预期，主因是市场收紧，债市大跌，部分融资需求转向非标，表外融资远超预期。表外融资的异常回升，亦有分析认为可能是银行为了躲过MPA考核而加速落地，并非长期趋势。综合月末年末考核在即、人民币贬值压力仍大、资金流出、央行去杠杆，资金面紧张，预计12月金融信贷资料增速放缓。

国家能源局最新公布，11月份全社会用电量5,072亿千瓦时，按年增长7%。综合工业、零售表现都表现较佳，内地短期经济维持平稳无悬念。只是明年风险因素充斥不明朗，尤其外贸，美欧日均不承认中国市场经济地位，保护主义抬头，来年中国与海外贸易的存摩擦风险。这个不明朗风险，也启示着中国虽在去杠杆，但不可能大幅收紧资金，免未来制定财金政策的弹性收窄，不利经济的维稳。所以预期内地货币政策虽不比前宽松，但大幅收缩的空间也可能不大。目前是静待债市的风潮过，息率回调。（完）

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