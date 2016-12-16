港报财经评论：息魔未罢休，审慎迎年结--信报12月16日

息魔未罢休，审慎迎年结/ 陆文

美国联储局重复去年底有关密集加息周期的鹰派言论，美股随即下挫，加上内地正推行金融机构监控措施，港股考验上月特朗普当选美国总统后的即市低位，恒指昨天一度低见21999点，收报22059点，跌1.77%，跌幅为全球之冠。内险股、内银股齐齐下滑，石油股回吐，亦拖累国指跌2.34%，收报9479点。在好淡争持之下，大市全日成交额增至808亿元。

2016年股市只余下9个交易天，明年不明朗因数多多，金融市场先行调整。随着基金陆续有＂粉饰橱窗＂活动，第四季业绩理想的板块，可望成为炒作对象。从技术走势看，恒指短期难以重返22200点之上，估计持续在22000至23000点之间起伏，在年结前，投资者部署宜审慎。

联储局一如预期加息0.25%，股、债、金、滙等相关投资工具均异常波动，原因是主席耶伦提到明年有可能加息3次，较市场预期加息两次共0.5厘为高。整体论调以特朗普明年上任美国总统后的新政，可能引发通胀及预期的经济状况作为加息依据，在在反映联储局对明年的经济展望与市场无大分别，均是摸着石头过河。事实上，联储局去年扬言2016年将加息4次，结果只加息一次，已令市场质疑其权威性。

资金持续流入美国，长期被视作外资提款机的港股再受沽压，在沽货潮下，恒指考验22000点关口。中央经济工作会议正在北京举行，目前内地外滙储备下试3万亿美元，人民币贬值预期持续存在，加上银行表外表内坏账的风险不断增加，均是导致港股异常疲弱的因素。不过，中国最新经济数据足以支持明年GDP增长达6.5%水平，而港股去向还得看特朗普上台后的言行如何。

中港银行同业拆息上升，反映资金出现季节性紧张，美息趋升不利息口敏感股表现。瑞信看淡中电（00002）、港灯（02638）等公用股，昨天分别跌0.7%及2.1%。收息股领展（00823）、置富（00778）等REITs则分别跌4%及2.1%。

特首梁振英在网志中表明不会因美国加息而为楼市＂减辣＂，新世界发展（00017）跌2.8%，新地（00016）低收2.4%，九仓（00004）亦有2.6%跌幅。

中信里昂分析员指出，港府向楼市＂加辣＂后，楼市成交缩减，料明年楼价将跌一成，给予领展及恒地（00012）＂跑输大市＂评级，嘉里建设（00683）评级＂减持＂。反之，滙丰报告认为美国加息对本港地产股产生温和利淡作用，观乎过去5次美国加息周期，本港楼价在其中3次不跌反升，看好新地与长实地产（01113），原因是销售往绩强劲。

内险股及内银股是上月大升市的主角，惟险资＂举牌＂被内地监管部门叫停，中保监正审慎研究保险公司单一股东持股比例上限，由51%降至三分一以下，增加股东之间制衡治理机制，加强与人民银行、中银监及中证监协作规范杠杆收购，以及跨市场类资管产品监管。内险股短期要承受不少监管风险，国寿（02628）昨天收报20.7元，急跌3.9%；新华保险（01336）收报36.2元，跌2.8%；平保（02318）收报40.95元，亦有2%跌幅。

评级机构穆迪表示，内地经济增长放缓、杠杆率不断攀升、金融体系相互关联性升高，令中资银行风险上升。截至9月底止，中资银行不良贷款占贷款总额1.76%，高于去年底的1.67%及2014年底的1.25%水平，中小银行将更加依赖批发资金来支持其较长期的投资，对其流动性管理带来挑战。

大和资本估计，明年内银净息差将改善，但市场将更关注内银在资产负债表内及外的资产质素，故维持＂负面＂评级。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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