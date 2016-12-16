港报社评：明年美息，看耶伦更看特朗普--经济日报12月16日

美国联储局虽如预期加息¼厘，惟因候任总统特朗普的不明朗因素，储局内主流看法由明年加息两次变为3次，震动环球市场。此显见储局已无暇他顾，新兴市场只有自求多福。

储局的议息会议会后声明，既在市场意料之中，亦在市场预期之外。意料之中的是继去年底加息¼厘后，事隔一年终再开加息之枪，再次加息¼厘。在市场预期之外的，是储局成员估计明年底联邦基金利率的中位数为1.4厘，且17位成员中多达11位认为明年要加息3次或以上，主流再非认为明年只加息两次，遂令本已消化是次加息的环球股市急挫，港股恒指昨亦跌近1.8%。

储局主席耶伦不讳言，部分成员调高明年息口估计，除就业增长及通胀有加快迹象外，更是考虑到特朗普将推行的财政政策。惟市场虽震动，却并不完全认同，利率期货市场反映明年应只加息两次。

问题关键正是特朗普选前的政纲，有多少可以落实？美国经济明年又是否可承受多于两次的加息呢？

明年特朗普一些政策如减税，相信在共和党主导参众两院下，可顺利通过，但要大增开支促基建，势令财赤更为严峻，加上利率上升已增华府的还息成本，故在基建投入总量上可能大打折扣。再者，特朗普的贸易保护主义纵未必导致大规模贸易战，恐亦难免拖累出口，例如有传北京正拟备对美企的制裁清单，回应特朗普以一中政策作为贸易谈判筹码。

此外，储局过去一年迟迟不加息，到了年底才加，就是因为美国仍处弱复苏，那美国明年能摆脱弱复苏，可承受3次加息吗？此不无疑问。

说到底，美息的最大变数正是特朗普，耶伦昨亦坦言，所有与会成员都认为美国经济政策存在相当大的不确定性。储局亦不像过去一年般，指议息受到外围例如欧洲或中国情况所影响。简单来说，就是储局单单面对难测的特朗普已应顾不下，无暇顾及外围包括新兴市场。

新兴市场自特朗普上月胜选，已饱受资金外流、本国货币急贬的冲击，要思量包括是否加息稳定滙率的种种应对措施，现时储局又摆明只能顾及美国国内因素，新兴市场决策者包括各地央行，惟有自己打醒精神，及早备就各种方案与子弹，面对特朗普除了外交上，还包括他对美息影响的阴霾与冲击。（完）

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