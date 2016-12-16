港报社评：决策鹰鸽市场话事，储局沦为滞后指标--信报12月16日

美国联储局一如市场所料加息四分一厘，联邦基金利率目标上调至零点五厘至零点七五厘，为美国10年来第二次加息。与此同时，显示决策官员利率展望的＂点阵图＂（dot plots）中位数反映美息明年底将处于一厘三七五水平，意味2017年将有三次幅度各四分一厘的加息，较三个月前的预测多出一次。 由于联储局对明年调高利率的取态比市场估计＂鹰＂，美股在议息声明公布后先升后急跌，美国10年期债息一举升穿2厘半关口，美滙指数则冲破102，兑日圆尤其强劲，昨天欧洲中段已突破118水平。

众所周知，联储局去年12月首次调高利率时，曾预测今年加息四次，但1、2月中国经济和油价忧虑触发环球股市暴挫，新兴市场固然四脚朝天，美股亦从去年底高位大幅调整逾一成，联储局其后把全年加息次数向下修订为两次。在这个基础上，实际加息次数仍要＂打个五折＂，最终只加一次。

惊吓年年有，今年特别多。英国6月公投决定脱欧，特朗普在11月美国大选爆冷胜出，联储局虽不会直认政治事件对息率决策具决定性影响，但有一项统计足以说明，美国本土经济数据并非局方定夺息口去向的唯一甚至最重要因素。

彭博在联储局对今年美国GDP、失业率和通胀率的预测与实际数字之间作过对比，发现局方在这三个环节的评估十分靠谱，当中尤以失业率最准确，真正＂离地＂的只有决策者对全年加息步伐的预期。

联储局是否＂错有错着＂，美国经济表现因央行一再延缓加息而更易＂达标＂，是一个值得探讨的问题。然而，局方一直强调利率决策立足于数据（data-dependent），惟从上述对比可见，美国收紧银根大叹慢板，不能归因于经济数字较预期差。

环球经济紧密相连，联储局为利率一锤定音前多考虑外围因素无可厚非，但自一年前踏入加息周期以来，局方一再因市场动荡和政情不明朗而＂按兵不动＂，决策者对未来利率走势预测可信性又有多高？此问所指不限于联储局会否与今年一样高估加息次数，同时也适用于可能出现的低估加息需要。换句话说，即美息明年＂止唔止＂加三次？

一、从债市上下半年彷佛两个世界可见，在利率去向上，今时今日的联储局已沦为＂滞后＂指标。美国十年期国债孳息于央行去年12月首次加息后愈走愈低，从两厘三水平反覆跌至7月初的一厘三始见底。那等于说，债市从一开始便不相信联储局能按原定＂路线＂落实利率正常化。事实证明，决策官员的看法比想像中更＂鸽＂，全年仅加息一次。究竟市场可信抑或联储局靠得住，答案不已写在墙上？

二、美国债息今夏见底，全球负孳息国债规模亦从高峰期的12万亿美元剧减，通缩忧虑大为收敛，但债息真正＂起飞＂，始于特朗普当选美国总统之后。自11月8日大选至联储局本周宣布加息，美国10年期债息由不足一厘八飙至两厘半以上，个多月间足足升了80个基点！

债息这一轮急升（债价大跌），与其将之看成市场对联储局政策变动有所预期，不如说特朗普承诺以减税和基建开支刺激经济，改变了市场对增长和通胀前景的展望，引发资金弃债从股，长息因而抽升。联储局在今年最后一次会议＂终于＂加息，且预测明年再加三次，较9月估算多出一次，不正好彰显决策者只是跟从债市发出的＂讯息＂行事，孰鸽孰鹰身不由己吗？

联储局主席耶伦于议息后的记者会上扬言，以美国劳工市场目前状况，她不认为有必要在现阶段推出财政刺激措施促进全民就业，但股债滙焦点此刻尽在特朗普即将出台的财政政策上，美国十年期债息上望三厘，当地楼市和经济活动能否承受市场利率如此急速的升势尚待确认，惟形势比人强，本港投资者和置业人士也许需要＂与时并进＂，少听联储局官员忽鹰忽鸽的言论，多注意＂特朗普效应＂对市场利率的影响。（完）

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