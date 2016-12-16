港报社评：美息上升添内地压力，特区须提防北水大减--明报12月16日

美国联储局一如市场预期加息四分一厘，明年加息步伐更会加快，由原先估计加息两次变为三次，刺激美汇指数创14年新高，人民币兑美元中间价跌至8年半新低，内地债市则大跌，国债期货两度跌停板。美国未来息口走势缓急，候任总统特朗普的扩张性财政政策，将成关键。美息抽升，美元走强，内地企业偿还美元计价债务的压力大增，人民币贬值势必加剧资金外流。一旦内地银根抽紧，来港北水大减，可对香港经济构成重大冲击，特区政府和投资者必须密切留意，妥为应对。

联储局今次加息，是2008年金融海啸以来第2次，背后反映美国经济增长势头强劲。联储局一年前加息，一般以为2008年金融海啸以来的超低息环境，开始＂正常化＂，市场甚至预期今年美国可能加息多达4次，然而因为到年初经济数据欠佳，还有6月英国公投脱欧等带来的不明朗，结果联储局今年之前7次议息，都按兵不动。

近月美国经济数据亮丽，今年第3季经济增长3.2%，增速两年最快，平均每月创造18万个新职位，11月失业率由4.9%降至4.6%，是9年来最低。联储局之前将4.8%失业率设定为不会引发过急通胀的指标，随着美国逼近全民就业水平，劳动市场供求紧张，将推高工人薪酬，刺激通胀。美国10月份通胀率为1.4%，较之前一个月高0.2个百分点，虽仍低于2%的目标，但已是两年来最快增速，加上候任总统特朗普提出扩张性的财政政策刺激经济，联储局显然认为加息步伐需要加快。

特朗普提出大幅减税和大兴基建，涉款可能高达1万亿美元，惟未有具体细节。美国本已债台高筑，国债直逼20万亿美元，若要大兴土木，必须进一步举债，导致债息飈升。联储局官员最近警告，监于失业率已回落，特朗普的刺激措施必须对症下药，以提高生产力为主，否则只会加剧债务和通胀。特朗普的经济方案，还须过国会一关，虽然共和党支持减税，会否支持巨额拨款发展基建，却是未知之数。联储局主席耶伦昨天坦言，特朗普当选令联储局处于＂不明朗云雾中＂。设若新政府的财政刺激方案规模，非同小可，联储局为应付通胀压力，未来还有可能进一步加快加息步伐。

金融海啸后，欧美央行肩负起撑住经济的重任，以零息甚至负利率去催谷经济，还大搞量化宽松（QE）＂印银纸＂。然而8年过去，除美国外，欧洲和日本经济仍旧半死不活，依靠货币政策刺激经济之路已走到尽头。欧央行上周虽宣布延长QE买债计划至明年底，但由4月起将缩减买债规模；在日本，当地货币政策界人士也开始谈论，监于美国息口趋升，美日10年期国债息差愈拉愈远，为免日圆跌势过急打击民生，掩盖刺激出口的好处，即使通胀率未达2%目标，日本央行明年有可能需要调整QE措施，上调日本10年期国债孳息的目标水平，缩减美日息差。总体情况是息口上升已成全球趋势。

美息美元走势影响全球资金流向，虽然香港的银行今次并未即时跟随美国加息，但是特区财金官员明言，美国可能已经进入加息周期，预料港息未来将逐步跟随美息上升，本港楼市亦将受到影响。事实上，今次联储局加息前，本地一个月银行同业拆息已由9月初的0.24厘，上升至近日的0.66厘水平，倘若趋势持续，不少置业人士的供楼担子，难免加重。金管局总裁陈德霖还提到，如果美国息口继续上升，港美两地息差扩阔，不排除资金会从香港流走。

同时，国际资金流向美元资产，人民币贬值和内地资金外流的压力势必加剧，内地经济形势更趋复杂，香港经济也难置身事外。昨天内地债市大跌，专家认为主因之一是市场关注美国加快加息步伐，将增加内地债市去杠杆的压力，人民银行亦可能被迫调整利率下行趋势，收紧货币政策。另外，近年内地企业美元计价债务显着增加，今年5月内地企业便在国际市场发行了192亿美元债券，是有纪录以来第3高。人民币兑美元持续贬值，令这些企业债务负担更为沉重。一旦内地收紧银根，内地企业需从香港抽调资金自救，依赖＂北水＂的香港经济，恐面临严峻考验，特区政府和香港市民不能掉以轻心，看轻美国息口趋升可能带来的风险。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘