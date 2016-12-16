希腊政经：政府批准给退休人员发圣诞红包，不顾国际债权人感受

路透布鲁塞尔/雅典12月15日 - 希腊周四不顾国际债权人的担忧以及议会已经通过的改革计划，亦不顾针对该国第三轮救助计划的僵持局面，决定给予低收入退休人员一次性圣诞红包。

在希腊总理齐普拉斯宣布这项意外之举后，债权人周三宣布，将暂停本月稍早达成的给予希腊短期债务减免的协议。

此举激怒了德国及其他几个欧盟成员国的官员，但法国总统奥朗德及其财长周四却为齐普拉斯辩护，彰显出欧盟在如何对待希腊问题上存在分歧。

希腊议会支持向退休人员发放6.17亿欧元红包的决定。“(希腊)人民需要看到，这六七年的牺牲终于开始有回报了，”希腊财政部长察卡洛托斯在布鲁塞尔称。

据欧洲央行、欧盟执委会和欧洲稳定机制(ESM)周四发布的初步评估，希腊给退休人员圣诞大礼以及有关增值税的决定，令人严重关切该国为获得救助而做出的承诺。