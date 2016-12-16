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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至94.99

路透上海12月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微升0.06%至94.99；SDR篮子指数微升至95.73，BIS篮子指数微升至96.
30。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.89%，SDR篮子指数跌3.15%，BIS指数跌5.32%
。
 CFETS篮子货币         今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                   数
 人民币                    6.9508                       -219
 欧元                      7.2372                        322
 日圆                      5.8809                        259
 港元                      0.8958                      -26.2
 英镑                      8.6325                        458
 澳元                      5.1167                        112
 新西兰元<NZDCNY=PBOC      4.8924                        285
 >                                 
 新加坡元<SGDCNY=PBOC      4.8162                        -65
 >                                 
 瑞郎                      6.7525                        217
 加元                      5.2154                        -18
 林吉特                    0.6419                       16.9
 卢布                      8.8758                       -876
 泰铢                      5.1468                       -125
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.02，较上日微升0.29%；RXY全球在岸人民币指数 报95.81，微升0.31
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.97，微升0.28%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.76，微升0.3%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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