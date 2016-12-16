中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至94.99

路透上海12月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微升0.06%至94.99；SDR篮子指数微升至95.73，BIS篮子指数微升至96. 30。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.89%，SDR篮子指数跌3.15%，BIS指数跌5.32% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.9508 -219 欧元 7.2372 322 日圆 5.8809 259 港元 0.8958 -26.2 英镑 8.6325 458 澳元 5.1167 112 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.8924 285 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.8162 -65 > 瑞郎 6.7525 217 加元 5.2154 -18 林吉特 0.6419 16.9 卢布 8.8758 -876 泰铢 5.1468 -125 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.02，较上日微升0.29%；RXY全球在岸人民币指数 报95.81，微升0.31 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.97，微升0.28%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.76，微升0.3%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)