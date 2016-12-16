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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 09:35 BJT

全球金市：守在10个半月低点附近，因美联储行动推高美元

美国期金 涨0.1%至每盎司1,130.90美元，上日跌近3%。

受美联储将更多升息的预期提振，美元周五保持强势，有望录得不俗的周线涨幅。

美国11月租金上涨提振基础通胀，直指物价压力稳步增加，可能支持美联储明年进一步升息。

2017年货币政策进一步收紧的预期，也受到周四出炉的其它数据支撑。数据显示，上周初请失业金人数下降。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周四减少0.84%至842.33吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/侯雪苹；审校 张涛/龚芳)

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