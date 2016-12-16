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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 11:29 BJT

台湾债市：10年券105/11殖利率量缩走扬，观望气氛浓厚交投极冷

路透台北12月16日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周五早盘走扬；交易员称，因时值年底且临周末使市场观望更趋浓厚，开盘近两小时均无成交，直到接近11点在空方卖出之下总算〞开盘〞，殖利率则冲高到逼近1.2%大关。

他们表示，由于美债殖利率持续弹升，使多方偏保守，目前各大银行多采高挂防御型的操作策略，料短线殖利率在1.2%上方才会吸引大型银行的买盘慢慢进场。

〞这波殖利率这样弹上来让多空方两败俱伤，1.2%上方银行才会慢慢接啦，大家都不知道美债会弹到那里啊。〞一大型银行交易员说。

一大型证券商交易员指出，因下周有台湾央行召开理监事会议，以及财政部将公布发债计划等不确定因素，加上时值年底，今年损益均已底定，各交易商大都退出观望，致交投极为冷清；但没有成交反而是〞好事〞，因为殖利率若进一步弹升只会让大家担心受怕。

10年期美债 周四价格下跌19/32，收益率报2.594%，较周三尾盘上升7个基点。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.16-1.21%。

本地时间11:19时，105/11期殖利率升2.7基点，报1.1970%，成交4.0亿台币；台股加权指数 跌0.09%。

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