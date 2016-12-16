台湾债市：10年券105/11殖利率量缩走扬，观望气氛浓厚交投极冷

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月16日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周五早盘走扬；交易员称，因时值年底且临周末使市场观望更趋浓厚，开盘近两小时均无成交，直到接近11点在空方卖出之下总算〞开盘〞，殖利率则冲高到逼近1.2%大关。
他们表示，由于美债殖利率持续弹升，使多方偏保守，目前各大银行多采高挂防御型的操作策略，料短线殖利率在1.2%上方才会吸引大型银行的买盘慢慢进场。
〞这波殖利率这样弹上来让多空方两败俱伤，1.2%上方银行才会慢慢接啦，大家都不知道美债会弹到那里啊。〞一大型银行交易员说。
一大型证券商交易员指出，因下周有台湾央行召开理监事会议，以及财政部将公布发债计划等不确定因素，加上时值年底，今年损益均已底定，各交易商大都退出观望，致交投极为冷清；但没有成交反而是〞好事〞，因为殖利率若进一步弹升只会让大家担心受怕。
10年期美债 周四价格下跌19/32，收益率报2.594%，较周三尾盘上升7个基点。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.16-1.21%。
本地时间11:19时，105/11期殖利率升2.7基点，报1.1970%，成交4.0亿台币；台股加权指数 跌0.09%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率攀升，因预计美国将多次升息
--《综述》美国11月租金上涨提振通胀，劳动力市场继续收紧
--英国央行：维持利率不变，称英镑近来上涨表明通胀超标幅度低于预期 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。