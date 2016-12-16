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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 09:58 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，尽管美元走强且LME库存增加

伦敦金属交易所(LME)周四称明年不会下调主要的交易和清算费用，尽管有批评之声称高额费用令LME失去部分业务。

高层政界人士周四警告称，印尼需修订其矿业法，以放宽对矿石出口的禁令，但法案修订不太可能在明年初的最后期限前完成。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/王琛；审校 龚芳/李爽)

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