企业并购：瑞士药企龙沙以55亿美元收购美国药用胶囊制造商Capsugel

路透12月15日 - 瑞士药企龙沙(Lonza Group AG) 周四宣布，以55亿美元的现金从私募股权公司KKR&Co LP 手中收购美国企业Capsugel，以扩大自身的产品范围；Capsugel是药用胶囊和其它给药系统制造商。

对收购成本的担忧令龙沙股价下跌近5%。此项收购案价值是龙沙市值的逾60%，此外还计划增资最高达33亿瑞郎(32.2亿美元)。

“我们喜欢这项交易的逻辑，但认为价格并不便宜，”Baader Helvea分析师表示。“尚待决定的增资将令龙沙股价承压。”

Capsugel位于新泽西州的莫里斯敦。该公司拥有逾4,000个企业客户。在三大洲的13处工厂中雇有约3,600名员工。(完)