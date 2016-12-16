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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 16:58 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减1,116亿台币，上周净减221.5亿

路透台北12月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,116亿台币；至周五央行存单未到期余额为7
兆(万亿)2,800.50亿台币。上周央行定存单发行余额净减221.5亿台币。
                     
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   12/12        5,840.00                5,243.00           -597
   12/13        2,606.50                2,406.50           -200
   12/14        3,825.00                3,603.00           -222
  *12/15        3,244.00                3,154.00            -90
   12/16        1,443.00                1,436.00             -7
 总计          16,958.50               15,842.50         -1,116
  注*：含两年期定存单300亿台币。   
     
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   12/12             112                      15
   12/13              28                       8
   12/14              36                       7
   12/15              11                       3
   12/16               6                       2
 总计                193                      35
 (完)


 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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