《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减1,116亿台币，上周净减221.5亿

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,116亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)2,800.50亿台币。上周央行定存单发行余额净减221.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 12/12 5,840.00 5,243.00 -597 12/13 2,606.50 2,406.50 -200 12/14 3,825.00 3,603.00 -222 *12/15 3,244.00 3,154.00 -90 12/16 1,443.00 1,436.00 -7 总计 16,958.50 15,842.50 -1,116 注*：含两年期定存单300亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 12/12 112 15 12/13 28 8 12/14 36 7 12/15 11 3 12/16 6 2 总计 193 35 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。