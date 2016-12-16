香港个股：信达拟向山水水泥旗下山东山水进行债权投资，解决债务违约

路透香港12月16日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团 宣布，其全资附属公司山东山水与中国信达 山东省分公司订立债权投资框架协议，后者拟向山东山水进行债权投资，以解决其相关债务违约问题及补充流动资金。

山水水泥周四晚间公告称，在符合相关上市规则的情况下，将配合信达山东根据与山东山水的债权人协商的价格，分批次收购山东山水在公开市场发行的违约债券。

此外，信达山东将根据山东山水相关条件达成情况，通过中国信达全资附属公司南洋商业银行（中国），向山东山水发放委托贷款，信达山东或其关联方投资总额度不多于80亿元人民币。

山水水泥因公众持股量不足，其股份自去年4月中起停牌至今。公司9月时宣布，按每股不低于0.5港元价格，配售最多9.5亿股新股，筹高至4.75亿港元，以恢复公司公众持股量。但公司就寻求股东特别授权配售的寄发通函日期一再推迟，并预料在12月30日或之前寄发。（完）

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