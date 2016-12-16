香港个股：信达拟向山水水泥旗下山东山水进行债权投资，解决债务违约

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月16日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团 宣布，其全资附属公司山东山水与中国信达 山东省分公司订立债权投资框架协议，后者拟向山东山水进行债权投资，以解决其相关债务违约问题及补充流动资金。
山水水泥周四晚间公告称，在符合相关上市规则的情况下，将配合信达山东根据与山东山水的债权人协商的价格，分批次收购山东山水在公开市场发行的违约债券。
此外，信达山东将根据山东山水相关条件达成情况，通过中国信达全资附属公司南洋商业银行（中国），向山东山水发放委托贷款，信达山东或其关联方投资总额度不多于80亿元人民币。
山水水泥因公众持股量不足，其股份自去年4月中起停牌至今。公司9月时宣布，按每股不低于0.5港元价格，配售最多9.5亿股新股，筹高至4.75亿港元，以恢复公司公众持股量。但公司就寻求股东特别授权配售的寄发通函日期一再推迟，并预料在12月30日或之前寄发。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。