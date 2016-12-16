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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 10:05 BJT

澳新汇市：澳新货币兑美元下跌，但兑欧元和日圆走扬

期货市场现在预期明年美联储至少升息两次，但鉴于澳洲国内的低通胀及经济扩张动能温和，预计2017年澳洲利率不会有变化。

欧元/澳元 一度非常接近2015年中以来最低水准，现持稳于1.4164。

新西兰元/美元 亦触及三周低点0.7011，最新报0.7025。

“由于美元大涨，动能已转为负面，下一重要目标位在0.6970，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)的市场策略师Imre Speizer在研究报告中表示。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/张涛；审校 李爽/龚芳)

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